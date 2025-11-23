भारत समाचार

Operation Crystal Fortress : हमारी सरकार टॉप-टू-बॉटम और बॉटम-टू-टॉप अप्रोच से ड्रग कार्टेल को खत्म कर रही: अमित शाह

ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस में मेगा ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 328 किलो मेथ जब्त
Nov 23, 2025, 03:27 PM
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन “क्रिस्टल फोर्ट्रेस” के तहत मेगा ट्रांस-नेशनल मेथामफेटामाइन कार्टेल के भंडाफोड़ के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हमारी सरकार बहुत तेजी से ड्रग कार्टेल को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की जांच के लिए टॉप-टू-बॉटम और बॉटम-टू-टॉप अप्रोच को सख्ती से अपनाते हुए, नई दिल्ली में 262 करोड़ रुपए कीमत का 328 किलो मेथामफेटामाइन की जब्ती और दो लोगों की गिरफ्तारी से एक बड़ी कामयाबी मिली। शाह ने कहा कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के विजन की दिशा में कई एजेंसियों के बीच सीमलैस तालमेल का एक शानदार उदाहरण था। एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई।

एक बड़ी कामयाबी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (ओपीएस ब्रांच) ने स्पेशल सेल (सीआई) दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 20 नवंबर को ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत छतरपुर, दिल्ली के एक घर से करीब 328 किलोग्राम हाई-क्वालिटी मेथामफेटामाइन जब्त कर एक ट्रांस-नेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस एक समन्वित और इंटेलिजेंस-ड्रिवन अभियान था जो सिंथेटिक ड्रग की अधिक मात्रा वाले नेटवर्क को टारगेट कर रहा था।

यह अहम कार्रवाई पिछले कुछ महीनों से खुफिया जानकारी और तकनीकी इंटरसेप्ट्स के आधार पर लगातार की जा रही जांच का नतीजा है, जिससे एक ट्रैफिकिंग चेन का पता चला और यह बड़ी कामयाबी मिली।

पकड़े गए दो लोगों, जिनमें नागालैंड की एक महिला भी शामिल है और जिसके घर से बड़ी मात्रा में जब्ती की गई थी, को नागालैंड पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, दूसरे लोगों की पहचान भी हो गई है। इनमें विदेश से काम करने वाला गिरोह का सरगना भी शामिल है। वह पिछले साल दिल्ली में एनसीबी द्वारा 82.5 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन जब्ती के मामले में भी वांछित है। इंटरनेशनल एनफोर्समेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह दिल्ली में मेथमफेटामाइन की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह कार्टेल कई कूरियर, सेफ-हाउस और लेयर्ड हैंडलर के ज़रिए काम कर रहा था और दिल्ली को भारत और विदेशी बाजार में इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

ऑपरेशन 'क्रिस्टल फोर्ट्रेस' सिंथेटिक ड्रग कार्टेल और उनके ट्रांस-नेशनल नेटवर्क को खत्म करने के प्रति एनसीबी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए, देशवासी एनसीबी की मदद करें। कोई भी व्यक्ति एमएएनएएस- नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1933 पर कॉल कर नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकता है।

 

 

