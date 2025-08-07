Kulgam Operation Akhal: कुलगाम में 'ऑपरेशन अखल' 7वें दिन भी जारी, उत्तरी सेना के कमांडर प्रतीक शर्मा ने समीक्षा की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों ने 'ऑपरेशन अखल' को तेज कर दिया है। बुधवार रात इलाके में भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। इस ऑपरेशन को अब 7 दिन हो चुके हैं।

कुलगाम के अखल इलाके में सुरक्षाबलों को एक अगस्त को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद 'ऑपरेशन अखल' शुरू किया गया था। उस समय मुठभेड़ में भारतीय सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि, यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि अभी कितने आतंकी छिपे हुए हैं। एक अगस्त से बाद से लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है।

सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस सहित संयुक्त बलों ने गुरुवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान के तहत इसको विस्तार कर दिया और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की। अधिकारियों ने कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को मौजूदा सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशनल तैयारियों और चल रहे अभियानों की जानकारी दी।

भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की, जहां उन्हें सुरक्षा स्थिति, परिचालन तत्परता और चल रहे अभियानों की जानकारी दी गई। उन्होंने सभी सैन्य अधिकारियों और जवानों की सराहना की, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को सक्षम बना रहे हैं।"

'ऑपरेशन अखल' को जारी रखते हुए सेना ने आतंकियों के भागने की किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए रुद्र हेलिकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो तैनात किए हैं।

इससे पहले, सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन महादेव' चलाया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। भारत सरकार ने पुष्टि की कि यह आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे।