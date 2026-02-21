भारत समाचार

Election Analysis Program : लोकसभा अध्यक्ष और कानून मंत्री ने जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय के तीन नए मास्टर डिग्री कार्यक्रमों का किया शुभारंभ

लोकतंत्र और शासन को मजबूत करने के लिए तीन नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू
Feb 21, 2026, 10:59 AM
नई दिल्ली: कानून के शासन, लोकतांत्रिक और संसदीय संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने चुनावी विश्लेषण एवं प्रबंधन, राजनीतिक संचार और विधायी मसौदा तैयार करने के क्षेत्र में तीन नए डिग्री कार्यक्रम शुरू किए हैं।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (मुख्य अतिथि) और भारत सरकार में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल (विशिष्ट अतिथि) की उपस्थिति में हुआ। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति तथा संसद सदस्य नवीन जिंदल शामिल थे।

तीन स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम हैं, जिनमें विधायी मसौदा तैयार करने में एम.ए., चुनावी विश्लेषण और प्रबंधन में एम.ए. और राजनीतिक संचार में एम.ए. को शामिल किया गया है। एक साल के डिग्री कार्यक्रम डिजाइन में तैयार की गई, तीन एम.ए. डिग्रियां समकालीन लोकतंत्र की जटिल वास्तविकताओं से निपटने में सक्षम पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को पूरा करती हैं, जिसमें चुनाव प्रशासन और राजनीतिक अभियान से लेकर रणनीतिक संचार और उच्च गुणवत्ता वाले कानून निर्माण तक शामिल हैं।

कार्यक्रम में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “आज के लोकतांत्रिक युग में हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, ये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। ये पाठ्यक्रम उन युवाओं को तैयार करने में सहायक होंगे जो हमारे देश के राजनीतिक, लोकतांत्रिक, तकनीकी और साक्षरता पहलुओं को नई दिशा देंगे। ये हमारे आर्थिक तंत्र को बेहतर बनाएंगे और लोकतंत्र में जनभागीदारी को एक नई दिशा भी देंगे। 1952 से अब तक 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और भारत एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां चुनाव पारदर्शी तरीके से होते हैं। हमारी भावी पीढ़ी चुनावी विश्लेषण एवं प्रबंधन का अध्ययन करेगी और नया शोध करेगी।

उन्होंने आगे कहा, "हमारे युवा जितना अधिक इस विषय का अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक नवाचार करेंगे, और लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी भी बढ़ेगी। आज बहुसांस्कृतिक संचार आवश्यक है। भारतीय संसद ने भी जनता और विधायकों के बीच निकटता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया है। ये पाठ्यक्रम भावी पीढ़ी को इस प्रकार तैयार करेंगे कि उनकी भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और न्यायिक प्रणालियां को मजबूत करेगी।"

विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी स्पीच में कहा, “ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा विधायी अभ्यास, चुनावी विश्लेषण एवं प्रबंधन तथा राजनीतिक संचार में उन्नत डिग्री कार्यक्रमों का शुभारंभ एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विधायी भाषा में एक शब्द के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। संविधान के प्रत्येक शब्द का अर्थ है; प्रत्येक अवधारणा का अपना महत्व है। विधायी मसौदा तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई मंत्रालय कोई विधेयक तैयार करता है, तो उसे कानूनी जांच और सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार करने के लिए भेजा जाता है। स्पष्टता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण संस्थागत तंत्र मौजूद है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से, जेजीयू के छात्र विधायी मसौदा तैयार करने और शासन की बेहतर समझ सकेंगे। यह ज्ञान समाज के लिए व्यापक रूप से लाभकारी होगा।”

भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने एक विशेष संदेश से नए पाठ्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा, “मुझे उम्मीद है कि ये पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करेंगे और वे समाज के लिए उत्कृष्ट संसाधन साबित होंगे। विधायी मसौदा तैयार करने का एक पूर्ण पाठ्यक्रम बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को तैयार करना चाहता है जो राजनीतिक संपर्क में अधिक विश्वसनीय संचार स्थापित कर सकें। हम शिक्षा के इस क्षेत्र में एक रोमांचक यात्रा की आशा करते हैं।”

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “आज इस सभा का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कानून के सबसे उपेक्षित विषयों में से एक है विधायी मसौदा तैयार करना। जम्मू और गुजरात विश्वविद्यालय विधायी मसौदा तैयार करने में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले पहले संस्थान होंगे, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमें अच्छे विधायी मसौदा तैयार करने की कमी खल रही है। अब हमारे पास सक्षम और समर्पित पेशेवर होंगे जो विधायी मसौदा तैयार करने की कला में प्रशिक्षित होंगे। अक्सर हम विधायी मसौदा तैयार करने को सिखाने योग्य विषय नहीं मानते, लेकिन यह अपने आप में एक विज्ञान है।”

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक, कुलाधिपति, और संसद सदस्य नवीन जिंदल ने कहा कि जेजीयू द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करेंगे और युवाओं को मिलकर जेजीयू में चुनावी विश्लेषण और विधायी मसौदा तैयार करने के तीन अनूठे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे।

अपने स्वागत भाषण में, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति, प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “आज हम तीन महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहलों का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष उद्देश्य और अर्थ है। विधायी मसौदा तैयार करने के चरण में अनिश्चितता और अप्रत्याशितता अदालतों के हस्तक्षेप को जन्म देती है, जो न्याय की अवधारणा तक पहुंचने का सर्वोत्तम तरीका नहीं हो सकता है। ऐसे समय में जब विकसित देशों सहित दुनिया भर के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं में विश्वास पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हें चुनौती दी जा रही है, ये नए पाठ्यक्रम राजनीतिक और विधायी प्रक्रिया को मजबूत करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, हमें लोकतांत्रिक संवादों का हिस्सा बनने, ज्ञान का सृजन करने, अनुसंधान में योगदान देने और नागरिक समाज के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। शैक्षणिक प्रशिक्षण के अलावा, ये कार्यक्रम व्यावहारिक और गहन शिक्षण, अनुभवी पेशेवरों से मार्गदर्शन और वास्तविक दुनिया की नीति और शासन परिवेश के संपर्क को एकीकृत करके छात्रों की रोजगार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इंटर्नशिप, लाइव परियोजनाओं, सिमुलेशन और नीति निर्माताओं और संचार पेशेवरों के साथ बातचीत के माध्यम से, छात्र व्यावहारिक कौशल, पेशेवर नेटवर्क और डोमेन विशेषज्ञता के साथ स्नातक होंगे, जिनका सरकारी संस्थानों, राजनीतिक व्यवस्थाओं, परामर्श फर्मों, मीडिया हाउसों, नियामक प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में अत्यधिक महत्व है।

मास्टर डिग्री कार्यक्रमों का परिचय देते हुए, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की डीन, प्रवेश एवं आउटरीच, प्रोफेसर (डॉ.) उपासना महंत ने कहा कि ये तीनों कार्यक्रम मिलकर अंतःविषयक, अभ्यास-उन्मुख शिक्षा के प्रति जेजीयू की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो अकादमिक जगत और वास्तविक दुनिया की शासन संबंधी चुनौतियों के बीच सेतु का काम करती है, साथ ही नैतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है।

चुनावी विश्लेषण एवं प्रबंधन (ईएएम) में एम.ए. का कार्यक्रम चुनावों के सिद्धांत और व्यवहार पर केंद्रित है, जिसमें चुनावी प्रणालियां, मतदाता व्यवहार, चुनाव प्रचार रणनीति, चुनाव प्रशासन, डेटा विश्लेषण और लोकतांत्रिक नैतिकता शामिल हैं। यह कार्यक्रम स्नातकों को चुनाव प्रबंधन निकायों, राजनीतिक दलों, चुनाव प्रचार संगठनों, नीतिगत संस्थानों और नागरिक समाज में भूमिकाओं के लिए तैयार करता है।

राजनीतिक संचार में एम.ए. कार्यक्रम राजनीति, मीडिया, प्रौद्योगिकी और जनमत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत को संचार अध्ययन, डिजिटल रणनीति, अभियान सिमुलेशन और व्यावहारिक शिक्षण के साथ मिलाकर, यह कार्यक्रम छात्रों को पारंपरिक और डिजिटल प्लेटफार्मों पर राजनीतिक संदेशों को डिजाइन करने, उनका विश्लेषण करने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।

विधायी मसौदा तैयार करने में एम.ए. कार्यक्रम कानूनों और विनियमों के मसौदा तैयार करने, वैधानिक व्याख्या, संवैधानिक सिद्धांतों और नीति निर्माण में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानूनी सटीकता, सरल भाषा में मसौदा तैयार करने और तुलनात्मक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करके विधायी मसौदा तैयार करने को पेशेवर बनाना है, जिससे स्नातकों को विधायिकाओं, सरकारी विभागों, नियामक निकायों और नीति अनुसंधान में करियर के लिए तैयार किया जा सके।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डाबिरू श्रीधर पटनायक ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

--आईएएनएस

 

 

