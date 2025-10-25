Omprakash Deewana Statement : बिहार चुनाव में कैमूर सीट पर पैसे से वोट खरीदने का हो रहा प्रयास: ओमप्रकाश दीवाना

कैमूर: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बीएसपी के उम्मीदवार और चर्चित बिरहा गायक और भोजपुरी एक्टर ओमप्रकाश दीवाना ने एनडीए और इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

बीएसपी के उम्मीदवार और चर्चित बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने गाना गाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को लुभावने वादे करके जनता को ठग रहे हैं। हर तरफ पैसे बांटे जा रहे हैं, नौकरियों की बात की जा रही है।

उन्होंने कहा कि अगर इतनी नौकरियां होतीं तो कोई बेरोजगार नहीं होता। नेताओं को वही वादे करने चाहिए जो निभा सकें। नेता लोग चुनाव के समय वादे करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं, जिससे जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है।

ओमप्रकाश दीवाना ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग नेताओं के बहकावे में न आएं जिससे आगे चलकर आप लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़े। हर बार नेता नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अगर ये लोग अपने वादे को पूरा करते तो आज बिहार की स्थिति कुछ और होती।

उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अभी तक अगर लोगों को सही से नौकरी मिली होती तो आज हर युवा नौकरी कर रहा होता। आज भारत के युवा बेरोजगार है, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है।

बीएसपी उम्मीदवार ने जनता से जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की, जिससे नेताओं की सच्चाई जल्द से जल्द जनता के सामने आ सके और बिहार का जल्द विकास हो।

ओमप्रकाश दीवाना ने कहा कि कैमूर जिले में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। यहां के यही लोग हैं जिन्होंने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, मुझे विश्वास है आगे भी ये लोग मेरा साथ देंगे और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। कैमूर की जनता इस बार किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। कैमूर जिले में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है।