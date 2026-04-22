Sagat Singh Rathore : लोकसभा अध्यक्ष ने सगत सिंह की वीरता को याद किया

जयपुर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को चूरू में दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर की प्रतिमा के अनावरण समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महान सैन्य नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जीवन साहस, अनुकरणीय नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है।

उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन में उनकी भूमिका से लेकर गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान उनके नेतृत्व तक योगदानों को याद किया।

बिरला ने आगे कहा कि नाथू ला सीमा पर सगत सिंह के साहसी और रणनीतिक निर्णयों ने भारत की रक्षा को काफी मजबूत किया।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशेष रूप से ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण को सुनिश्चित करने में उनके निर्णायक नेतृत्व ने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बिरला ने कहा कि इन उपलब्धियों से सगत सिंह देश के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य व्यक्तित्वों में से एक के रूप में दृढ़ता से स्थापित होते हैं।

राजस्थान की चिरस्थायी विरासत पर जोर देते हुए बिरला ने कहा कि यह राज्य हमेशा से ही अपने शौर्य, देशभक्ति और बलिदान की भावना के लिए जाना जाता रहा है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय कर्तव्य की गहरी भावना समाई हुई है, और अनगिनत परिवार राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने प्रतिमा को महज एक स्मारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत बताया।

उनके अनुसार, यह प्रतिमा युवाओं को देश की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने और महान नायकों द्वारा प्रतिपादित मूल्यों को कायम रखने के लिए प्रेरित करेगी।

अपने संबोधन के समापन में बिरला ने कहा कि सगत सिंह की विरासत राष्ट्रीय गौरव का विषय है।

उन्होंने कहा कि उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साहस, दृढ़ संकल्प और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।

उन्होंने युवाओं से ऐसे आदर्शों से प्रेरणा लेने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।

--आईएएनएस