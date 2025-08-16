Odisha Youth Congress Protest: 'वोट चोरी के खिलाफ अभियान को गांव-शहर तक ले जाएंगे', ओडिशा यूथ कांग्रेस का ऐलान

भुवनेश्वर: ओडिशा यूथ कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर शुरू किए गए इस आंदोलन को अब शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। यूथ कांग्रेस के नेता यासर नवाज ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

यासर नवाज ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत कर लोगों के जनादेश से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि ठोस सबूत मौजूद होने के बावजूद चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है और राहुल गांधी की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब-जब राहुल गांधी आयोग से सवाल करते हैं, भाजपा असहज हो उठती है।

यूथ कांग्रेस नेता ने कहा कि चोरी किए गए वोटों से बनी सरकार कभी जनता के लिए काम नहीं कर सकती, वह केवल अपने हित साधने में लगी रहती है। ऐसे शासन में युवाओं, छात्रों और गरीबों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है क्योंकि उसकी नींव ही अवैध होती है।

नवाज ने याद दिलाया कि जब भारत गणराज्य बना, तब प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया था, जो उसकी शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि किसी भी नागरिक को इस अधिकार से वंचित न किया जाए। लेकिन आज स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और देशभर में करोड़ों वोट चोरी किए जा रहे हैं।

यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की पारदर्शिता संबंधी मांगों को तत्काल मानने की अपील की है। इसमें चुनावों से जुड़े डिजिटल डाटा और सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करना तथा वोट हेरफेर में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है, चाहे वे किसी भी राज्य या राजनीतिक दल से जुड़े क्यों न हों।उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और मतदाताओं के अधिकारों की बहाली के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।