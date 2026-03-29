Subhadra Yojana 2026 : 1 अप्रैल से शुरू होंगे नए आवेदन, पात्र महिलाओं को मिलेगा सालाना 10 हजार रुपए

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना के तहत नए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लाभार्थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान केवल नए आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर साल कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी और योजना की अवधि तक जारी रहेगी।

आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इच्छुक महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) या आम सेवा केंद्र (एएसके) के माध्यम से सुभद्रा पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, आवेदन फॉर्म सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सीडीपीओ कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की महिलाएं भी आसानी से आवेदन कर सकें।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने पहले इस योजना के तहत आवेदन किया है, उनके आवेदन दोबारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल नई लाभार्थियों को ही इस बार मौका दिया जाएगा।

सुभद्रा योजना को राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है, ताकि कोई भी योग्य महिला इस योजना से वंचित न रहे।

--आईएएनएस