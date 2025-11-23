भारत समाचार

Interstate Dacoity Gang : सुंदरगढ़ में अंतरराज्यीय डकैती गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, मुठभेड़ में तीन घायल

सुन्‍दरगढ़ में दो मुठभेड़ों के बाद डकैती गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 03:26 PM
ओडिशा: सुंदरगढ़ में अंतरराज्यीय डकैती गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, मुठभेड़ में तीन घायल

भुवनेश्वर: ओडिशा के राउरकेला पुलिस ने रविवार को सुंदरगढ़ जिले में हुई दो मुठभेड़ों के बाद अंतरराज्यीय डकैती गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड चंदा नायक उर्फ चांदे (झारखंड निवासी) सहित तीन आरोपी गोली लगने से घायल हो गए।

22 नवंबर को पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि इंटर-स्टेट कुख्यात चांदे गिरोह की गतिविधि सुंदरगढ़ जिले के बोनाई इलाके में देखी गई है। इसके बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों और एसडीपीओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने मुख्य मार्गों और राज्य व जिला सीमाओं पर नाका चेकिंग बढ़ा दी।

रविवार तड़के आरोपी एक चारपहिया वाहन और दो मोटरसाइकिलों से कोईड़ा इलाके की तरफ जा रहे थे। पुलिस नाका देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद लाहुनिपाड़ा थाना क्षेत्र के लिमसा इलाके में के बालांग और कोईड़ा पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया, “आरोपियों को पहले समर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखा। जवाबी फायरिंग में आरोपी परस राम घायल हुआ, जबकि अन्य आरोपी फरार होकर चांदिपोश दिशा में भाग गए।”

इसके बाद गिरोह के सदस्यों की दूसरी बार चांदिपोश और गुरुंडिया पुलिस की संयुक्त टीम से कुचेइता गांव के पास मुठभेड़ हुई। इस दौरान गिरोह के सरगना चंदा नायक उर्फ चांदे और एक अन्य आरोपी राजेश सिंह के पैरों में गोली लगी।

घायलों को तुरंत राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने गिरोह के पांच अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो वाहन, दो मोटरसाइकिल, दो देसी पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, आठ जिंदा कारतूस और 76,150 रुपये नकद बरामद किए हैं।

यह गिरोह सुंदरगढ़ जिले के बरसुयान, बैंकू और कोईड़ा थाना क्षेत्र में कई डकैती की वारदातों में शामिल रहा है। इनके खिलाफ ओडिशा और झारखंड के कई थानों में केस दर्ज हैं।

--आईएएनएस

 

odisha updatesLaw and Ordergang arrestpolice actionSecurity OperationsCrime Newsinterstate crimes

Related posts

Loading...

More from author

Loading...