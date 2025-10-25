भारत समाचार

Odisha Gangrape Case : पुरी में नाबालिग ने रिश्तेदारों पर गैंगरेप का लगाया आरोप, दो हिरासत में

नाबालिग से रिश्तेदारों द्वारा दुष्कर्म, पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
Oct 25, 2025, 06:36 AM
ओडिशा: पुरी में नाबालिग ने रिश्तेदारों पर गैंगरेप का लगाया आरोप, दो हिरासत में

भुवनेश्वर: ओडिशा के पुरी जिले के चंदनपुर इलाके में 22 अक्टूबर को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक 16 वर्षीय लड़की के साथ उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया।

यह जघन्य घटना तब सामने आई जब नाबालिग पीड़िता ने शुक्रवार को चंदनपुर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।

एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि नाबालिग ने शुक्रवार को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा और भाई ने 22 अक्टूबर को उसके साथ उस समय दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जब वह घर में अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी। शिकायत के अनुसार पीड़िता का परिवार देवी काली की मूर्तियों का विसर्जन जुलूस देखने गया था।

परिवार के सदस्यों के घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीणों के दबाव के कारण परिवार शुरू में शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचा रहा था, लेकिन शुक्रवार को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है।

इस बीच मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल ने शुक्रवार को इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा की।

पार्टी ने एक प्रेस बयान में आरोप लगाया कि यह चौंकाने वाला अपराध एक बार फिर ओडिशा में कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करता है। बीजद ने बार-बार दोहराया है कि राज्य में कानून प्रवर्तन तंत्र बुरी तरह विफल रहा है। कानून का डर खत्म हो गया है, जबकि अपराधी अब बेखौफ होकर काम कर रहे हैं।

बीजद ने यह भी कहा कि पिछले 16 महीनों में ही ओडिशा में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है, जो ओडिशा में वर्तमान सरकार के तहत महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है।

 

 

