ओडिशा पुलिस ने राज्य भर में अपराध विरोधी अभियान तेज किया

भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाईबी खुराना के निर्देशों के बाद 12 मई से शुरू किए गए एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत राज्यव्यापी अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की है।

राज्य पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह अभियान जिला पुलिस अधीक्षकों और भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त की देखरेख में सभी पुलिस रेंजों में चलाया जा रहा है।

इस अभियान का उद्देश्य लंबित गैर-जमानती वारंटों (एनबीडब्ल्यू) को निष्पादित करना, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करना, नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना, अवैध हथियारों को जब्त करना, अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाना और शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करना है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह विशेष अभियान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार की सीधी देखरेख में चलाया जा रहा है।

पिछले 18 दिनों में, ओडिशा पुलिस ने राज्य भर में 5,703 लंबित एनबीडब्ल्यू को निष्पादित किया है।

पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में 520 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालतों के समक्ष पेश किया।

इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की संबंधित धाराओं के तहत 957 आदतन अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि बीएनएसएस की धारा 126 के तहत 2,620 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के तहत, पुलिस ने 97 एनडीपीएस मामले दर्ज किए और 137 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान, पुलिस ने लगभग 7,398 किलोग्राम गांजा, 586 ग्राम भूरी चीनी, 220 ग्राम हेरोइन, 219 लीटर कफ सिरप और 1,050 कफ सिरप की बोतलें जब्त कीं।

पुलिस ने 27 वाहन, 14 मोबाइल फोन, तीन पिस्तौल और 2.92 लाख रुपए नकद भी जब्त किए, जिनका कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किया गया था।

इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 2,154 उत्पाद शुल्क संबंधी मामले दर्ज किए गए।

सड़क सुरक्षा प्रवर्तन पर भी विशेष जोर दिया गया।

पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 3,293 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और मोटर वाहन एवं सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए 6.46 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला।

राज्य पुलिस ने इस अभियान के दौरान अवैध पशु परिवहन, खनन और हथियार व्यापार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

अवैध पशु परिवहन के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने 29 मामले दर्ज किए और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 17 वाहनों से 284 पशुओं को बचाया गया।

ओडिशा पुलिस ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है।

अवैध खनन और खनिज परिवहन से जुड़े 654 मामलों में 162 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इस अभियान के दौरान पुलिस ने 878 वाहन और मशीनरी जब्त की, जिनमें एक्सकेवेटर, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रिपर, पावर टिलर और जेसीबी मशीनें शामिल हैं।

--आईएएनएस

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