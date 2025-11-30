भारत समाचार

Cow Protection Law : ओडिशा में सभी अवैध बूचड़खाने और अनधिकृत पशु परिवहन होगा बंद: मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन

Nov 30, 2025, 03:28 AM
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार गो संरक्षण के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। विधि, निर्माण एवं आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को कहा कि ओडिशा सरकार गायों की सुरक्षा और संरक्षण से कोई समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अवैध बूचड़खानों और अनधिकृत पशु परिवहन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सरकार एक अलग गो संरक्षण कानून लाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और आगामी विधानसभा सत्र से पहले एक स्पष्ट रूपरेखा सामने आने की संभावना है।

मंत्री हरिचंदन ने गोरक्षा की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के बाद कहा कि गाय के प्रति भारतीयों की भावनाओं का हमेशा सम्मान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन माझी के सशक्त नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार ओडिशा में व्यापक ग रक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के बीच एक और दौर की चर्चा होगी और सरकार राज्य में गोरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी पांच दिनों से चली आ रही भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

बैठक में सरकारी मुख्य सचेतक सरोज कुमार प्रधान, एकाम्र-भुवनेश्वर विधायक बाबू सिंह, धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू, भद्रक विधायक सीतांशु शेखर महापात्र, महाकालपाड़ा विधायक दुर्गा प्रसन्ना नायक सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

--आईएएनएस

 

 

