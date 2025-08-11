भारत समाचार

Odisha Minor Girl Suicide : कक्षा 8 की छात्रा ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में तोड़ा दम

बरगढ़ में 13 वर्षीय नाबालिग का कथित आत्मदाह, चौथी ऐसी घटनाबरगढ़ में 13 वर्षीय नाबालिग का कथित आत्मदाह, चौथी ऐसी घटना
Aug 11, 2025, 11:30 AM
ओडिशा : कक्षा 8 की छात्रा ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में तोड़ा दम

भुवनेश्वर: ओडिशा में एक और दुखद आत्मदाह की घटना में, बरगढ़ जिले के फिरींगीमाला गांव में सोमवार को 13 साल की एक लड़की ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर जान दे दी।

रिपोर्टों के अनुसार, लड़की को सुबह गैसिलेट पुलिस सीमा के फिरींगीमाला गांव में अपने चाचा के घर के पास एक खेत में आधी जली हुई अवस्था में देखा गया। उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए संबलपुर जिले के वीएसएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।

बर्गरह जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक अबिलाश जी. ने बताया कि दोपहर में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि पीड़िता नाबालिग है। उसके परिवार ने शिकायत दर्ज की कि उसने खुद को आग लगा ली। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शव की जांच और पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद पीड़िता का बयान वाला वीडियो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

गांव वालों के अनुसार, पीड़िता ने अस्पताल ले जाए जाने के दौरान बताया कि उसने अपनी एक सहेली की वजह से आत्मदाह जैसा कदम उठाया। हालांकि, उसने सहेली का नाम नहीं बताया।

पीड़िता के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।

पीड़िता, जो पास के आश्रम स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने मामा के घर आई थी। पीड़िता का पिता एक प्रवासी मजदूर है, जो तमिलनाडु में एक निजी कंपनी में काम करता है।

पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) हिमांशु कुमार लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हम कानून के अनुसार सबसे उचित कार्रवाई करेंगे।"

यह इस तरह की चौथी घटना है। इससे पहले 12 जुलाई को फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक छात्रा ने प्रिंसिपल के कमरे के पास खुद को आग लगा ली थी, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। उस छात्रा को 90 प्रतिशत से अधिक जलने की चोटें आई थीं और 14 जुलाई को भुवनेश्वर के एम्स में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।

इसी तरह, 19 जुलाई को पुरी जिले के बलंगा क्षेत्र में तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को आग लगा दी। 16 साल की पीड़िता ने 14 दिन तक दिल्ली के एम्स में जिंदगी के लिए संघर्ष किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

वहीं, 6 अगस्त को केंदपारा जिले के पट्टमुंडई क्षेत्र में एक 20 साल की छात्रा ने कथित तौर पर अपने घर में खुद को आग लगाकर जान दे दी।

 

