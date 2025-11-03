भारत समाचार

Hashish Oil Seizure: ओडिशा में 8 करोड़ रुपए की 60 किलो ड्रग्स जब्त

ओडिशा में पहली बार 60 किलो हशीश तेल जब्त, 8 आरोपी फरार; पुलिस तलाश में
Nov 03, 2025, 12:50 AM
ओडिशा में 8 करोड़ रुपए की 60 किलो ड्रग्स जब्त

भुवनेश्वर:  ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस ने रविवार को हशीश तेल की अवैध तस्करी में शामिल एक गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मीडिया से बातचीत के दौरान मलकानगिरी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) विनोद पाटिल ने बताया कि पुलिस ने 60 किलो हशीश का तेल जब्त किया है। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए हशीश तेल की मार्केट वैल्यू करीब 8 करोड़ रुपए है।

इस मामले में शामिल 8 अनजान आरोपी क्राइम स्पॉट से भागने में कामयाब हो गए और आठ मोटरसाइकिलें वहीं छोड़ गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।

मलकानगिरी के एसपी ने आगे बताया कि आठों आरोपी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रविवार को करीब सुबह 11 बजे चित्रकोण्डा थाने की एक टीम गश्त पर थी, तभी उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि आठ व्यक्ति ईएसएसएआर चौक के पास साल के जंगल में आठ मोटरसाइकिलों के साथ इकट्ठा हुए हैं। वे कथित तौर पर पड़ोसी आंध्र प्रदेश से आए एक खरीदार को अवैध तरल गांजा या हशीश की तस्करी करने के इंतजार में थे।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

मलकानगिरी पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पुलिस वाहन और वर्दीधारी कर्मियों को देखते ही आठ व्यक्ति मौके से अपनी मोटरसाइकिलें और संदिग्ध मादक पदार्थों से भरा एक प्लास्टिक का थैला छोड़कर भाग निकले। गश्ती दल ने अपराधियों का पीछा किया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर वे फरार हो गए।

एसपी पाटिल ने मीडिया को बताया कि हशीश तेल की यह जब्ती मलकानगिरी जिले और पूरे ओडिशा में इस तरह का पहला मामला है।

उन्होंने यह भी कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, हशीश तेल की सबसे ज्यादा जब्ती कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि यह ओडिशा में ऐसा पहला मामला है और देश में एक ही मामले में सबसे बड़ी जब्ती है।

 

 

