Odisha East Coast Railway : बीजेडी ने रेलवे जोन के विलय पर सरकार पर निशाना साधा, राज्य के साथ अन्याय का आरोप

भुवनेश्वर: ओडिशा में विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने शुक्रवार को सरकार की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि पालसा और इच्छापुरम को ओडिशा के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन से हटाकर आंध्र प्रदेश के साउथ कोस्ट रेलवे जोन में जोड़ दिया गया।

बीजेडी का आरोप है कि भाजपा सरकार, जो 'डबल इंजन, डबल डेवलपमेंट' के नारे के साथ सत्ता में आई थी, ओडिशा को उसका सही हिस्सा नहीं दे रही है। पार्टी ने कहा कि इस कदम से राज्य के विकास और हितों पर असर पड़ेगा।

पार्टी के वरिष्ठ नेता अतनु सब्यसाची नायक और प्रवक्ता डॉ. लेनिन मोहंती ने कहा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे देश के सबसे ज्यादा राजस्व पैदा करने वाले रेलवे डिवीजनों में से एक है।

नायक ने आरोप लगाया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आंध्र प्रदेश खुश हो। उन्होंने कहा कि लगभग एक साल पहले कोरापुट और रायगढ़ा जिलों के कुछ हिस्सों को भी साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल किया गया था और अब ओडिशा दिवस के मौके पर पालसा और इच्छापुरम को भी इसमें जोड़ा गया।

उन्होंने कहा कि 'डबल डेवलपमेंट' का वादा करने वाली भाजपा के नेता इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। नायक ने यह भी कहा कि ओडिशा के 20 भाजपा सांसद और राज्य नेतृत्व मौन हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने यह भी कहा कि जबकि ओडिशा का सांसद रेल मंत्री है, फिर भी राज्य के हितों की जगह आंध्र प्रदेश के लिए फैसले किए जा रहे हैं।

भाजपा के वादों के बावजूद राज्य के कम से कम छह जिले अभी भी रेलवे कनेक्टिविटी से वंचित हैं। मोहंती ने मांग की कि इस फैसले को पूरी तरह वापस लिया जाए और सुन्दरगढ़, केओंझर और मयूरभंज जिलों के रेलवे क्षेत्र को साउथ ईस्टर्न रेलवे से ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल किया जाए ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके।

--आईएएनएस