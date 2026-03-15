Odisha Congress MLA : राज्यसभा चुनाव से पहले गायब विधायक दशरथी गमांग, कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

भुवनेश्वर: कांग्रेस ने अपने मोहना के विधायक दशरथी गमांग को कथित तौर पर पार्टी अनुशासन तोड़ने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कारण बताओ नोटिस ओडिशा प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार पाढ़ी ने जारी किया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर गमांग निर्धारित समय के भीतर जवाब देने या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विधायक दशरथी गमांग राज्यसभा चुनाव से पहले गायब हैं। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से जारी एक नोटिस में पार्टी ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों को 17 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 13 मार्च से भुवनेश्वर में रहने का निर्देश दिया गया था।

कांग्रेस ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में बार-बार कोशिश करने के बावजूद दशरथी गमांग से संपर्क नहीं हो पाया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष, ओडिशा प्रभारी अजय कुमार और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने भी कथित तौर पर कई बार फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे।

नोटिस में आगे कहा गया है कि पार्टी नेताओं ने विधायक को भुवनेश्वर स्थित उनके आवास और उनके पैतृक गांव में भी खोजने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए। पार्टी ने कहा कि उनके परिवार या करीबी सहयोगियों से ऐसी कोई जानकारी या शिकायत नहीं मिली है जिससे यह पता चले कि उनका अपहरण किया गया है। इससे पार्टी नेतृत्व को यह मानने का आधार मिला है कि वे जान-बूझकर कहीं छिप गए हैं।

कांग्रेस ने गमांग को निर्देश दिया है कि वे 15 मार्च को शाम 6 बजे तक पार्टी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और स्पष्टीकरण दें कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इसी बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के सभी 14 विधायक राज्यसभा चुनावों में पार्टी के फैसले के अनुसार एक साथ मतदान करने के लिए ओडिशा लौटेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है, राज्यसभा चुनाव के समय सभी विधायक उस फैसले के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे।

--आईएएनएस