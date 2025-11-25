Odisha CM Majhi : सीएम माझी ने समृद्ध और विकसित ओडिशा बनाने का वादा दोहराया

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ओडिशा के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं, मौके और मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।

यहां मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्‍ठ में बड़ी संख्या में एकत्र हुए आवेदकों की समस्‍याएं सुनने के बाद माझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार हमेशा ओडिशा के लोगों की सेवा करके समृद्ध और विकसित ओडिशा बनाने की कोशिश कर रही है।

शिविर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 3,000 से ज्‍यादा लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी याचिकाएं रखने के लिए आए थे।

सीएम माझी ने कहा कि लगभग 1,000 लोगों ने पहले से पंजीकरण करा लिया था, जबकि दिन में हजारों लोग अपनी समस्‍याओं के समाधान के लिए पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 34 दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार आवेदकों से मुलाकात की और उनकी समस्‍याएं सुनीं, उनकी शिकायतें लीं। उन्‍होंने मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिया।

सीएम माझी ने बताया कि पिछली 14 शिकायत सुनवाई में, करीब 12,950 याचिकाएं मिलीं, जिनमें से करीब 12,371 मामले (लगभग 96 प्रतिशत) का निपटारा कर दिया गया है।

इस बीच, बाकी 579 शिकायत याचिकाओं के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने दोहराया कि सरकार लोगों की चिंताओं को उचित समय सीमा के अंदर दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समयसीमा आमतौर पर 100 दिनों के भीतर कि होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान जमीन के झगड़े, सड़क तक पहुंच, स्कूल और टीचर की कमी, और दूसरी जरूरी सिविक समस्‍याओं से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

उन्होंने कहा, "लोगों की सीधे बात सुनना जरूरी है। हम इंसाफ और समय पर समाधान पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

माझी ने आगे कहा कि ऐसे जन शिकायत मंच लोगों का भरोसा वापस लाने में मदद कर रहे हैं कि उनकी समस्‍याओं का समाधान राज्‍य स्‍तर पर किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री माझी के साथ कुल नौ मंत्रियों ने सुनवाई में हिस्सा लिया।

