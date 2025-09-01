Mohan Charan Majhi Odisha: आईएफएस अधिकारियों ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी से की मुलाकात

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से सोमवार को भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 2000 और 2001 बैच के एक ग्रुप ने मुलाकात की।

इस प्रतिनिधिमंडल में भारत से रोमानिया के राजदूत डॉ. मनोज कुमार मोहापात्र, स्लोवेनिया गणराज्य के राजदूत अमित नरंग और माल्टा गणराज्य की उच्चायुक्त ग्लोरिया गैंगटे शामिल थीं। यह मुलाकात लोक सेवा भवन में हुई।

इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से ओडिशा में शासन, विकास के विभिन्न पहलुओं और भारत की वैश्विक कूटनीति के बारे में चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को देश की सेवा में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दीं और भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने में उनके योगदान की सराहना की।

राजदूतों ने मुख्यमंत्री को पिछले वर्ष के उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और उन्हें 'पीपुल्स सीएम' की उपाधि मिलने पर भी प्रसन्नता जताई।

उन्होंने भुवनेश्वर में इस वर्ष आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस की सफल मेजबानी की भी प्रशंसा की, जिसने दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों, खासकर ओडिया समुदाय को राज्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

राजदूतों ने यूरोपीय देशों में कुशल युवाओं की बढ़ती मांग पर भी प्रकाश डाला और कहा कि ओडिशा के युवाओं के लिए वहां पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा युवा सशक्तिकरण के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। 'स्किल्ड इन ओडिशा' पहल ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य की उम्मीदें बढ़ा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "ओडिशा अपने युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूरोप के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करेगा।"

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प को यूरोपीय देशों में बढ़ावा देना राज्य की शान और वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सस्वत मिश्रा भी मौजूद थे।