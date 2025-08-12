Odisha Bargarh Girl Suicide: आईजी हिमांशु लाल के नेतृत्व में जांच टीम का गठन

संबलपुर: ओडिशा में बालासोर आत्मदाह का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि बरगढ़ में भी एक झकझोर देने वाली घटना हुई है। यहां सोमवार को एक 13 वर्षीय लड़की का अधजला शव मिला है। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है।

संबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमंत बारिक ने आईएएनएस को बताया कि सोमवार को सुबह करीब छह बजे गैसिलेट, बरगढ़ की 13 वर्षीय लड़की का शव जली हुई हालत में मिला।

बारिक ने कहा, "लड़की एक छात्रावास में रह रही थी और पिछले एक महीने से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बरगढ़ के पदमपुर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था।"

उन्होंने बताया कि इस मामले में लड़की के परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, "संबलपुर के आईजी हिमांशु लाल अब मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने एक टीम गठित की है। विस्तृत पुलिस जांच के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा।"

बता दें कि आत्मदाह की यह घटना बरगढ़ जिले के फिरींगीमाला गांव में हुई। सोमवार को 13 साल की एक लड़की ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर जान दे दी।

रिपोर्टों के अनुसार, लड़की को सुबह गैसिलेट पुलिस सीमा के फिरींगीमाला गांव में अपने चाचा के घर के पास एक खेत में अधजली अवस्था में देखा गया। उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए संबलपुर जिले के वीएसएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।

बर्गरह जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक अबिलाश जी. ने पुष्टि की कि दोपहर में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि पीड़िता नाबालिग है। उसके परिवार ने शिकायत दर्ज की कि लड़की ने खुद को आग लगा ली। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शव की जांच और पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद पीड़िता का बयान वाला वीडियो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

गांव वालों के अनुसार, पीड़िता ने अस्पताल ले जाए जाने के दौरान बताया कि उसने अपनी एक सहेली की वजह से आत्मदाह जैसा कदम उठाया। हालांकि, उसने सहेली का नाम नहीं बताया।