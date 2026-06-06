ओडिशा विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, आईटीडीए इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा से जुड़े नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

भुवनेश्वर, 6 जून (आईएएनएस)। ओडिशा विजिलेंस विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कंधमाल जिले के बालीगुडा स्थित इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) के सहायक कार्यपालक अभियंता बैकुंठ नाथ बेहरा से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों के संबंध में की जा रही है।

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विजिलेंस विभाग को इस मामले में विशेष अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त हुआ था। इसके बाद विभिन्न टीमों का गठन कर संयुक्त अभियान चलाया गया। पूरे अभियान की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। कार्रवाई में दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पांच उप पुलिस अधीक्षक, छह निरीक्षक तथा अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, विजिलेंस की टीमें भुवनेश्वर, बारीपदा, जाजपुर जिले के धर्मशाला और कंधमाल जिले के बालीगुडा समेत कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं। जांच के दौरान अभियंता से जुड़ी संपत्तियों और आवासीय परिसरों की गहन पड़ताल की जा रही है।

भुवनेश्वर में उनके चार आवासीय भवनों की तलाशी ली जा रही है। इनमें नीलाद्रि विहार स्थित चार मंजिला मकान, शैलश्री विहार स्थित तीन मंजिला भवन तथा कानन विहार और चंद्रशेखरपुर में स्थित दो-दो मंजिला मकान शामिल हैं। इसके अलावा, जाजपुर जिले के धर्मशाला क्षेत्र स्थित उनके पैतृक घर की भी जांच की जा रही है।

विजिलेंस टीम ने उनके दो रिश्तेदारों के आवासों पर भी तलाशी अभियान चलाया है। ये आवास बारीपदा और पांडुआ में स्थित बताए गए हैं। इसके साथ ही बालीगुडा स्थित इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी कार्यालय में उनके कार्य कक्ष और सरकारी आवास की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच का हिस्सा है, जिसमें संकेत मिले हैं कि अधिकारी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की हो सकती है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, संपत्ति संबंधी अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की जांच की जा रही है।

रिपोर्ट लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस