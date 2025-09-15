भारत समाचार

ओडिशा : पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिन में 75 लाख पौधे लगाएगी राज्य सरकार

Sep 15, 2025, 06:39 PM

भुवनेश्वर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को एक ही दिन में 75 लाख पौधे लगाएगी।

'एक पेड़ मां के नाम 2.0' नामक इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री का सम्मान करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को लोक सेवा भवन में एक उच्चस्तरीय तैयारी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई।

उन्होंने वृक्षारोपण अभियान को ओडिशा के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को 'भावपूर्ण श्रद्धांजलि' बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "निर्वाचित प्रतिनिधियों से लेकर छात्रों तक, युवाओं से लेकर महिला समूहों तक, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। सामूहिक प्रयास से ही इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।"

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को एक पेड़ लगाने, उसके साथ एक सेल्फी लेने और अपने योगदान को दर्ज करने के लिए उसे मेरी लाइफ पोर्टल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रतिभागियों को पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। यह वृक्षारोपण सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी जिलों और क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, उद्योग, बैंक और सामुदायिक समूह शामिल होंगे।

इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में 15 लाख छात्र, 2 लाख शिक्षक, 76,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 17,000 आशा कार्यकर्ता, 10,000 इको-क्लब, 17,500 वन संरक्षण समितियां, 1 लाख एनएसएस स्वयंसेवक, 16,500 माई भारत युवा स्वयंसेवक, हजारों स्वयं सहायता समूह और कॉर्पोरेट स्वयंसेवक भाग लेंगे।

पुलिस बल सहित सरकार के विभिन्न विभागों को वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अभियान के पहले संस्करण में ओडिशा की उपलब्धि को याद करते हुए, मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि राज्य ने पिछले वर्ष 6.72 करोड़ पेड़ लगाए थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर था। 2025 तक, 7.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिनमें से 4.65 करोड़ पेड़ पहले ही लगाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और ओडिशा के विकास को गति देने में उनकी भूमिका की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा, "पांच दशकों से उनका नेतृत्व पीढ़ियों के लिए परिवर्तनकारी और प्रेरणादायक रहा है।"

--आईएएनएस

एससीएच

