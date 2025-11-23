भारत समाचार

Moolank Five : बहुत बुद्धिमान होते हैं इस मूलांक के लोग, कमाते हैं खूब नाम और पैसा

मूलांक 5—बुद्धि, साहस और सफलता से भरपूर व्यक्तित्व के रहस्य
Nov 23, 2025, 03:41 PM
अंक ज्योतिष : बहुत बुद्धिमान होते हैं इस मूलांक के लोग, कमाते हैं खूब नाम और पैसा

नई दिल्ली: अंक ज्योतिष शास्त्र में हर मूलांक का व्यक्तित्व अलग-अलग माना गया है और उनके खास गुण बताए गए हैं। इसमें मूलांक 5 के लोगों को काफी खास माना जाता है। जिन लोगों की जन्मतिथि किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होती है, उनका मूलांक 5 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह बुध हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और चतुराई का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मूलांक 5 वाले लोग बहुत तेज दिमाग वाले, समझदार और साहसी माने जाते हैं।

मूलांक 5 के लोग चुनौतियों को स्वीकार करने और उसका सामना करने में विश्वास रखते हैं। ये हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं और पूरे जोश के साथ उसका समाधान ढूंढते हैं। ये लोग किसी भी काम को करने में नए प्रयोग और नई योजनाओं को अपनाने में विश्वास रखते हैं। ये जोखिम उठाने से नहीं डरते और इसी वजह से ये लोग नौकरी की बजाय व्यापार और स्वतंत्र काम में ज्यादा सफल होते हैं। ये आसानी से अपनी सोच और व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और किसी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं।

व्यक्तित्व के मामले में मूलांक 5 के लोग बहुत साहसी, कर्मशील और आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग अपने उत्साह और ऊर्जा के बल पर मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं। ये किसी भी बात को दिल पर नहीं लेते और हमेशा अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ते हैं।

इनके साथी और परिवार वाले इन्हें उनके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता के कारण काफी पसंद करते हैं। लोग इनके मजबूत व्यक्तित्व और आत्मनिर्भर स्वभाव की तारीफ करते हैं।

आर्थिक दृष्टि से मूलांक 5 वाले लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। ये लोग मेहनत और अपनी बुद्धि के बल पर खूब धन अर्जित करते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में पैसा कमाने के नए अवसर ढूंढ लेते हैं। व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में इनकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। ये लोग अच्छे मैनेजर, वकील, जज, लेखाधिकारी, पब्लिक रिलेशन अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, पत्रकार या ज्योतिषी बन सकते हैं।

इसके अलावा, इन्हें अर्थशास्त्र और संगीत का भी अच्छा ज्ञान होता है, जो इनके व्यक्तित्व को और भी निखार देता है।

--आईएएनएस

 

 

