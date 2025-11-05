Moolank 1 : कैसा होता है मूलांक 1 वालों का व्यक्तित्व और स्वभाव? यहां जानिए

नई दिल्ली: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर व्यक्ति का भविष्य और व्यक्तित्व जाना जाता है। इसके लिए सबसे पहले मूलांक की गणना की जाती है, जो 1 से 9 तक होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है, तो 1+0=1, यानी उसका मूलांक 1 होगा। इसी तरह, जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है।

मूलांक 1 वालों का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। इस वजह से मूलांक 1 वालों में भी नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भरपूर होती है।

साथ ही इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, जिससे ये आसानी से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। मूलांक 1 वाले सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय होते हैं और उनके आसपास हमेशा लोग घिरे रहते हैं। जब बात सहयोग की आती है, तो ये लोग दूसरों के लिए हमेशा मददगार साबित होते हैं।

मूलांक 1 वाले जातक राजनीति और व्यवसाय में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती और अपने दमदार व्यक्तित्व से ये सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। इनके तालमेल की बात करें तो मूलांक 5 वालों के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा, मूलांक 3 वालों के साथ भी ये अच्छे साथी बनते हैं। अंक ज्योतिष में मूलांक 3 को मंत्री कहा जाता है और यह मूलांक 1 का पूरक माना जाता है। मूलांक 9 वाले लोग भी मूलांक 1 वालों को हमेशा समर्थन देते हैं।

हालांकि, मूलांक 1 वाले थोड़े जिद्दी और अनुशासित स्वभाव के होते हैं। ये चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से ही हों। कभी-कभी उनकी यह आदत उन्हें एग्रेसिव भी बना सकती है। इनकी कमजोर तालमेल वाली मूलांक की बात करें तो मूलांक 8 और 4 वालों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते। अंक 8 शनि का अंक है और सूर्य-शनि का तालमेल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वहीं, मूलांक 4 राहु का अंक है, जिससे इनके संबंध सामान्य रहते हैं।

--आईएएनएस