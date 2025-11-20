भारत समाचार

Nuh Corruption Case : रोजका मेव ग्राम पंचायत में 3 करोड़ के घोटाले का खुलासा, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नूंह की रोजका मेव पंचायत में 3 करोड़ के घोटाले पर एफआईआर, पूर्व सरपंच सहित कई लोग जांच के घेरे में।
Nov 20, 2025
नूंह: रोजका मेव ग्राम पंचायत में 3 करोड़ के घोटाले का खुलासा, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

 

नूंह: नूंह जिले में स्थित रोजका मेव ग्राम पंचायत में करीब 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इस मामले में पुलिस ने मौजूदा सरपंच शाहिन खान की शिकायत पर पूर्व कार्यवाहक सरपंच नाहिदा, उनके पति पपीज खान, जेठ अर्जुन खान और तत्कालीन ग्राम सचिव नफे सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

 

शिकायतकर्ता एवं मौजूदा सरपंच शाहिन खान ने आरोप लगाया कि पूर्व कार्यवाहक सरपंच नाहिदा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पति, जेठ और ग्राम सचिव के साथ मिलकर पंचायत के लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि का गबन किया। यह धन पंचायत विकास कार्यों के लिए जारी किया गया था, जिसे कथित तौर पर निजी उपयोग में लिया गया।

 

इस घोटाले की शिकायत जनवरी में ही पंचायत के दो पंच साहिद और जुबैर ने विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा को सौंपी थी। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद बीडीपीओ इंडरी ने 27 मई को डिप्टी कमिश्नर नूंह को अपनी रिपोर्ट भेजी। डीसी ने जांच की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। हालांकि, कार्रवाई में देरी होती रही। इसके चलते नव-निर्वाचित सरपंच शाहिन खान ने 3 नवंबर को थाना रोजका मेव में अलग से शिकायत दर्ज कराई।

 

सरपंच शाहिन खान ने मांग की है कि आरोपियों से तत्काल सरकारी राशि की रिकवरी करवाई जाए, पंचायत का पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बड़े घोटाले को लेकर ग्रामवासियों में गहरा रोष देखा जा रहा है।

 

नूंह एएसपी आयुष यादव ने बताया कि सरपंच की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि पूर्व कार्यवाहक सरपंच और उनके परिजनों ने पंचायती फंड का निजी उपयोग किया और भ्रष्टाचार की कई गंभीर अनियमितताएं कीं। उन्होंने कहा कि मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां संभव हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

