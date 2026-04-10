Tribal Development India : जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम एनएसटीएफडीसी के 25वें स्थापना दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे

नई दिल्ली: आजीविका संवर्धन और समावेशिता के प्रयासों को रेखांकित करते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम शुक्रवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के 25वें स्थापना दिवस के समारोहों का नेतृत्व करेंगे, एक अधिकारी ने बताया।

एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री सफल अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सम्मानित करेंगे।

2001 में स्थापित, एनएसटीएफडीसी पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए समर्पित एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है।

बयान में कहा गया है कि निगम ने राज्य चैनलिंग एजेंसियों के माध्यम से आय-सृजन गतिविधियों के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करके आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ओराम के अलावा, इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा के साथ-साथ पूर्व सीएमडी, वरिष्ठ अधिकारी और विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे।

एनएसटीएफडीसी के सीएमडी, टी. रौमुआन पाइते, अपने संबोधन में, पूरे भारत से सफल अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ साझा करने की संभावना है, जिन्होंने निगम की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता से स्थायी उद्यम स्थापित किए हैं।

बयान में कहा गया है कि ये लाभार्थी विविध जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने पारंपरिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, मुर्गी पालन, डेयरी, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, खुदरा व्यवसाय, सिलाई और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कदम रखा है।

इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिनमें जनजातीय नृत्य और एक नुक्कड़ नाटक शामिल हैं, जो जनजातीय समुदायों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को दर्शाते हैं।

समारोहों के प्रभारी मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिभागियों में बहुत उत्साह है, और अधिकारी एनएसटीएफडीसी की जनजातीय सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में 25 वर्षों की समर्पित सेवा को चिह्नित करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों और अन्य हितधारकों का भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, जिसका विशेष उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों का कल्याण करना है।

--आईएएनएस