Naugam Blast : एनएसजी फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम ने कश्मीर के नौगाम विस्फोट स्थल का दौरा किया

एनएसजी ने नौगाम विस्फोट स्थल से नमूने लिए, जांच तेज
Nov 17, 2025, 04:56 AM
श्रीनगर: एनएसजी की एक फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम ने रविवार को जम्मू एवं कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट स्थल का दौरा किया, जहां 15 नवंबर को एक आकस्मिक विस्फोट में नौ लोग मारे गए थे और 31 अन्य घायल हो गए थे।

स्थानीय फोरेंसिक टीम ने विस्फोट की विस्तृत जांच के लिए इलाके को पहले ही सील कर दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को एनएसजी के केंद्रीय फोरेंसिक दस्ते की एक टीम ने विस्फोट की जांच को आगे बढ़ाने के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा किया।

केंद्रीय फोरेंसिक टीम ने नमूने एकत्र किए और स्थानीय एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की।

इस आकस्मिक विस्फोट में एक पुलिस निरीक्षक, एक नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग के एक चौकीदार, एक स्थानीय दर्जी, एफएसएल टीम के तीन कर्मी और अपराध शाखा के दो फोटोग्राफरों सहित नौ लोग मारे गए, जबकि 31 अन्य घायल हो गए।

यह विस्फोट शुक्रवार रात लगभग 11.20 बजे हुआ जब स्थानीय पुलिस एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विस्फोटक सामग्री का नमूना ले रही थी।

फरीदाबाद में सफेदपोश गिरोह का भंडाफोड़ करने के दौरान पुलिस ने विस्फोटक सामग्री जब्त की थी और उसे नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था, क्योंकि इस मामले की मूल प्राथमिकी श्रीनगर जिले के नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा घटना की जांच के आदेश दिए जाने के बाद, विस्फोट पर व्यापक शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने आकस्मिक विस्फोट पर शोक व्यक्त किया।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है।

शहीद हुए स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी भी शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए शोक संतप्त परिवारों से मिल रहे हैं।

शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में शनिवार को एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का नेतृत्व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसजी के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ नागरिक एवं पुलिस अधिकारियों ने किया।

--आईएएनएस

 

 

