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बडगाम: ट्रैक अपग्रेड करने के लिए 1 जून रात 8 बजे तक बंद रहेगी रेलवे लेवल क्रॉसिंग सी-4

नाडिगाम हाल्ट के पास रेलवे लेवल क्रॉसिंग 1 जून रात तक वाहनों के लिए बंद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 10:47 AM
बडगाम: ट्रैक अपग्रेड करने के लिए 1 जून रात 8 बजे तक बंद रहेगी रेलवे लेवल क्रॉसिंग सी-4

बडगाम: उत्तर रेलवे ने यात्रियों और वाहन चालकों को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बडगाम जिले में नाडिगाम हाल्ट के पास स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या सी-4 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह बंदी 29 मई सुबह 8 बजे से शुरू होकर 1 जून रात 8 बजे तक चलेगी। कुल 4 दिन (96 घंटे) तक यह क्रॉसिंग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी।

यह क्रॉसिंग 4 दिन यानी 96 घंटे तक बंद रहेगी। नाडिगाम हाल्ट (किलोमीटर 79/13-79/14) पर स्थित लेवल क्रॉसिंग सी-4 वडवान-बुंडीगाम रोड पर है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह अस्थायी बंदी ट्रैक को अपग्रेड करने और आधुनिक 'रबरयुक्त लेवल क्रॉसिंग सतह लगाने के काम के लिए की जा रही है। इस अपग्रेडेशन से सड़क और रेल दोनों आवागमन ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। नई तकनीक से लेवल क्रॉसिंग पर वाहनों को कम कंपन और बेहतर पकड़ मिलेगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा काफी कम हो जाएगा।

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता ने आम जनता, वाहन चालकों और यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की पूर्व योजना बना लें। उन्होंने कहा कि इस दौरान अतिरिक्त समय लेकर चलें और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

रेलवे ने जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह अपग्रेडेशन वर्क यात्री सुरक्षा और बेहतर सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। काम पूरा होने के बाद यह लेवल क्रॉसिंग पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित हो जाएगी।

यह क्रॉसिंग स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। 4 दिन की बंदी के दौरान स्थानीय प्रशासन और रेलवे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि काम तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि असुविधा कम से कम हो।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी

 

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