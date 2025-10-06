भारत समाचार

Noida Crime News : पिस्तौल दिखाकर सफाईकर्मी को धमकाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, गाड़ी हुई सीज

Oct 06, 2025, 09:17 AM
नोएडा: नोएडा में वायरल हुए पिस्टल दिखाकर धमकाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 4 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के होशियारपुर गांव में हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब आरोपी योगेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी योगेश यादव सफाई कर्मचारी से मामूली विवाद में उलझ गया था। आरोप है कि सफाई कर्मचारी की गाड़ी गलती से आरोपी की कार को छू गई, जिससे नाराज होकर योगेश यादव भड़क गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने सफाई कर्मचारी से मारपीट करते हुए पिस्टल निकाल ली और उसे डराने-धमकाने लगा। थाना सेक्टर-49 पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।

सोमवार (6 अक्टूबर) को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नोएडा के सेक्टर-50 बिजलीघर के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और योगेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है। गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 4 अक्टूबर को वह अपनी पत्नी से मिलने बहलोलपुर आया था। वहीं कहासुनी के बाद जब वह गाड़ी निकाल रहा था तो सफाई कर्मचारी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने पिस्टल निकालकर उसे धमकाया था। गिरफ्तार आरोपी योगेश यादव (34 वर्ष) ग्राम बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ थाना सेक्टर-49 में मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

 

