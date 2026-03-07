Noida Woman Murder Case : महिला हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, कार और लाखों रुपए बरामद

नोएडा: नोएडा के थाना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार और 3 लाख 2 हजार रुपए नकद भी बरामद किए हैं।

यह कार्रवाई मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से की गई। थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्की को सेक्टर-129 नोएडा से गिरफ्तार किया।

आरोपी की उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है और वह पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र स्थित गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई कार और 3,02,000 रुपए नकद बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला 2 मार्च का है। उस दिन थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस को पंचशील अंडरपास के पास सर्विस रोड के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान महिला की पहचान कविता उर्फ काव्या पत्नी शंकर के रूप में हुई, जो गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र की निवासी थी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस को आरोपी विक्की के बारे में अहम सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उसे सेक्टर-129 नोएडा से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना एक्सप्रेस-वे में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

