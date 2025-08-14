भारत समाचार

Noida Traffic Restrictions: स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली में मालवाहक वाहनों की एंट्री पर बैन, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

स्वतंत्रता दिवस-जनमाष्टमी पर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 14, 2025, 06:54 AM
नोएडा:  पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्वतंत्रता दिवस परेड के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिल्ली में मालवाहक (भारी, मध्यम, हल्के) एवं यात्री बसों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 14 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

इस दौरान दिल्ली राज्य में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहन वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक जाएंगे। पुलिस के अनुसार, चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज यमुना बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेसवे और परीचौक से दिल्ली की ओर जाने वाले सभी भारी और यात्री वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए डायवर्ट किए जाएंगे।

यातायात असुविधा होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में जन्माष्टमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस्कॉन मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया।

श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, पीए सिस्टम से दिशा-निर्देश, सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वॉड और एएस चेक टीम की तैनाती सुनिश्चित की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल नोएडा) शक्ति मोहन अवस्थी ने एसीपी दीक्षा सिंह और पुलिस बल के साथ थाना बिसरख क्षेत्र में पैदल गश्त की।

संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है और पुलिसकर्मियों को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार गश्त पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और दोनों पर्व—जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस—शांति, सौहार्द और सुरक्षित माहौल में मनाए जा सकें।

 

Independence Day securityNoida safety measuresJanmashtami arrangementsDelhi vehicle entry banLakshmi SinghNoida traffic diversionGautam Buddh Nagar police

