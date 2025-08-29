भारत समाचार

Noida Traffic Diversion August 30: वीवीआईपी दौरे के चलते नोएडा में यातायात डायवर्जन, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नोएडा में राजनाथ सिंह-योगी आदित्यनाथ दौरे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू
Aug 29, 2025, 12:27 PM
नोएडा: कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत आने वाले नोएडा और सेंट्रल नोएडा क्षेत्र में 30 अगस्त 2025 को होने वाले वीवीआईपी दौरे के चलते यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। शनिवार को नोएडा के फेस 2 इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं।

पुलिस द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का आवागमन अस्थायी रूप से रोका या डायवर्ट किया जाएगा। यातायात पुलिस ने बताया कि जिन मार्गों पर डायवर्जन और विनियमन लागू रहेगा, उनमें प्रमुख रूप से चिल्ला बॉर्डर/डीएनडी, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर-93 (नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे), एनएसईजेड (डीएससी मार्ग), फेस-2, सेक्टर-81, मॉडल टाउन सेक्टर-62 से सेक्टर-60 अंडरपास और एलिवेटेड रोड से फिल्म सिटी फ्लाईओवर तक का इलाका शामिल है।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल कुछ समय के लिए होगी और इसका मुख्य उद्देश्य वीवीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने साथ ही यह भी कहा कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को बिना किसी विलंब के उनके गंतव्य तक पहुंचने दिया जाएगा। यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक रूप से प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें। यदि किसी को यातायात संबंधी समस्या या आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकता है।

गौरतलब है कि नोएडा के फेस-2 इलाके में शनिवार के दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। यहां पर एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दौरा करेंगे, जिसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी करने में पुलिस कमिश्नरेट जुटा हुआ है।

 

 

