Noida Tourist Drowns Corbett: रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत

कॉर्बेट नेशनल पार्क में नोएडा निवासी की रिसॉर्ट स्विमिंग पूल में डूबकर मौत
Aug 16, 2025, 04:20 PM
रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत

रामनगर:  कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी 35 वर्षीय राकेश शर्मा की एक रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राकेश शर्मा अपने चार दोस्तों के साथ शुक्रवार सुबह कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए थे। पांचों ने रामनगर के ढिकुली गांव स्थित एक रिसॉर्ट में दो कमरे बुक किए थे। दिनभर जंगल सफारी और पार्क की सैर के बाद वे शाम को रिसॉर्ट लौटे और स्विमिंग पूल में नहाने चले गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नहाते समय अचानक राकेश की तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे पानी में खुद को संभाल नहीं पाए। दोस्तों और रिसॉर्ट कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत पूल से निकाला और रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए। लेकिन, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस हादसे की खबर से राकेश के दोस्त सदमे में हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली रामनगर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज नयाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सटीक कारण स्पष्ट होगा। प्रारंभिक जांच में मामला डूबने का प्रतीत हो रहा है। लेकिन, अगर परिजन तहरीर देते हैं, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोग और पर्यटक अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रिसॉर्ट्स और होटलों की कड़ी जांच की जाए। साथ ही, स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क देश-विदेश के पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहां हर साल हजारों लोग प्राकृतिक सौंदर्य और जंगल सफारी का आनंद लेने आते हैं। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में रिसॉर्ट्स और होटलों में सुरक्षा को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। प्रशासन ने समय-समय पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन लापरवाही के मामले अब भी सामने आ रहे हैं।

 

 

