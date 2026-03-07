Noida Murder Case : सनसनीखेज हत्या का खुलासा, बेटे ने ही पिता को उतारा था मौत के घाट

नोएडा: नोएडा के थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त लोहे की भारी ठोस पिन (हुक) भी बरामद की है।

आरोपी ने वाहन की किस्त के पैसों को लेकर चल रहे विवाद के चलते गुस्से में अपने ही पिता की हत्या कर दी थी।

पुलिस के अनुसार, 1 मार्च को थाना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के सेक्टर-135 स्थित यमुना डूब क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया।

जांच के दौरान मृतक की पहचान राकेश कुमार निवासी जरीफनगर, जिला बदायूं के रूप में हुई। राकेश वर्तमान में यमुना डूब क्षेत्र सेक्टर-135 नोएडा में रह रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया।

पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इसी क्रम में पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी सतेन्द्र कुमार को छपरौली स्थित लेबर चौक, सेक्टर-168 नोएडा से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी सतेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके और उसके पिता के बीच वाहन की किस्त के पैसों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी ने बताया कि 28 फरवरी की रात विवाद बढ़ गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने लोहे के हुक से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की भारी ठोस पिन भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है और वह मूल रूप से बदायूं जिले के जरीफनगर दुर्गपुर गांव का रहने वाला है।

थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है।

