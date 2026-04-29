Noida Family Dispute : पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, दोनों पक्षों के 11 लोग गिरफ्तार

नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद ने मंगलवार को अचानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया और मामला दर्ज कर दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, प्रथम पक्ष की नन्दिनी पुत्री हरिप्रकाश की शादी करीब एक वर्ष पूर्व अर्जुन पुत्र मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन और विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

यह विवाद समय-समय पर बढ़ता रहा और आखिरकार मंगलवार को यह झगड़ा खुलकर सामने आ गया। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत के दौरान कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह कहासुनी गाली-गलौज और फिर मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण बनी रही।

घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, जो आपसी बातचीत के दौरान अचानक हिंसक हो गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

--आईएएनएस