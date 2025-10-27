भारत समाचार

Noida Murder Case : सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

मामूली कहासुनी में युवक की हत्या, सलारपुर में सनसनी
Oct 27, 2025, 05:26 AM
नोएडा: सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

नोएडा: नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर गांव में एक मामूली विवाद के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

घटना शनिवार देर रात उस समय हुई, जब दो युवकों के बीच ठेले पर मामूली बात पर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने गुस्से में आकर दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार के लोग और रिश्तेदार घटना से स्तब्ध हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।

पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद किसी छोटी बात को लेकर शुरू हुआ, जो नियंत्रण से बाहर हो गया। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का कारण और दोनों युवकों के बीच पुरानी रंजिश जैसी कोई बात भी जांच का विषय है। घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया गया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें विवाद और चाकू मारने की घटना साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक ने अचानक चाकू निकाला और वार किया। पुलिस इस फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

