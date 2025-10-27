Noida Cyber Fraud : नोएडा में साइबर ठगों ने की रिटायर्ड इंजीनियर से 80 लाख रुपए की ठगी

नोएडा:नोएडा में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड इंजीनियर को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर मोटी कमाई का लालच देकर 80 लाख रुपये की ठगी कर ली।

ठगों ने पीड़ित को एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया और उसमें निवेश पर भारी मुनाफा दिखाकर विश्वास जीता। जब इंजीनियर ने पैसा निकालने की कोशिश की, तो ठगी का खुलासा हुआ। इस मामले के तहत साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, रिटायर्ड इंजीनियर को ठगों ने सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए संपर्क किया। उन्हें शेयर बाजार में निवेश करने और कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया। ठगों ने पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, जिसे वे निवेश प्लेटफॉर्म बताते थे। इस ऐप में पीड़ित ने धीरे-धीरे 80 लाख रुपये जमा किए, जो 10 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। ऐप में दिखाया गया कि उनके निवेश पर भारी मुनाफा हो रहा है, जिससे पीड़ित का भरोसा बढ़ता गया।

हालांकि, जब इंजीनियर ने अपने पैसे और मुनाफे को निकालने की कोशिश की, तो ऐप ने काम करना बंद कर दिया। ठगों ने तरह-तरह के बहाने बनाए और अतिरिक्त पैसे जमा करने की मांग की। तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत नोएडा के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साइबर अपराध के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, साइबर ठग अक्सर रिटायर्ड लोगों और कम तकनीकी जानकारी रखने वालों को निशाना बनाते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनजान ऐप्स पर भरोसा न करें और निवेश से पहले कंपनी की विश्वसनीयता जांच लें। इस मामले में पुलिस बैंक खातों और ऐप की जानकारी के आधार पर ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।