Noida Liquor Seizure : नोएडा पुलिस का एक्शन, 60 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

नोएडा: नोएडा के थाना फेस-1 पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी के कब्जे से 60 पेटी (कुल 2880 पव्वे) अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है।

इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल एक छोटा कंटेनर वाहन भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई 24 अक्टूबर 2025 को की गई, जब पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के माध्यम से पता चला कि एक व्यक्ति दिल्ली से शराब लाकर नोएडा क्षेत्र में तस्करी के लिए पहुंचने वाला है।

सूचना पर थाना फेस-1 पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से सेक्टर-14ए पुल के नीचे चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। जांच करने पर उसमें से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजकुमार पुत्र नत्थी लाल, निवासी खजूरी खास, थाना खजूरी खास, दिल्ली (उम्र 42 वर्ष) के रूप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह दिल्ली से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचता है। तस्करी के लिए वह अपने कंटेनर का इस्तेमाल करता है ताकि पुलिस और आबकारी विभाग की निगाहों से बच सके।

अभियुक्त के खिलाफ थाना फेस-1 नोएडा में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बरामद शराब दिल्ली प्रदेश में बिक्री के लिए अनुमन्य थी, लेकिन अभियुक्त इसे अवैध रूप से नोएडा क्षेत्र में लाकर बेचने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में नियमित चेकिंग और गश्त अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए नोएडा पुलिस और आबकारी विभाग ने टीमों को सतर्क किया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध शराब की आपूर्ति को रोका जा सके।