Noida Police Barawafat Security : गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बारावफात जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था का किया गहन निरीक्षण

नोएडा: गौतमबुद्धनगर पुलिस प्रशासन ने बारावफात जुलूस को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बिसरख एवं थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जुलूस मार्गों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा-व्यवस्था का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने जुलूस मार्ग का बारीकी से जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के दौरान पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में प्रत्येक पुलिसकर्मी को अनुशासन, संवेदनशीलता और सतर्क दृष्टि के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

उन्होंने जवानों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वे पूर्णत: तैयार रहें और जनता को हर हाल में सुरक्षा का अहसास कराएं।

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने आमजन से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस हर समय तत्पर है।

उन्होंने कहा कि बारावफात जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन इस दिशा में कोई कोताही नहीं बरतेगा।

बड़ी संख्या में पुलिस बल को जुलूस मार्गों पर तैनात किया गया। पुलिस की निगरानी के साथ-साथ पैदल गश्त, रूट चेकिंग और प्वाइंट ड्यूटी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं।

इसके साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चौकसी बरती गई, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या शरारती गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।

गौतमबुद्धनगर पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए इन सख्त और सुनियोजित इंतजामों से क्षेत्र के लोगों ने भी राहत की सांस ली। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से जनता का भरोसा पुलिस पर बढ़ता है।