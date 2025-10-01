भारत समाचार

Noida Police Security : त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट मोड में, सेक्टर-142 क्षेत्र में की गई फ्लैग मार्च और सुरक्षा समीक्षा

नोएडा पुलिस ने रामनवमी-दशहरा पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए गश्त बढ़ाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 08:19 AM
त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट मोड में, सेक्टर-142 क्षेत्र में की गई फ्लैग मार्च और सुरक्षा समीक्षा

नोएडा: आगामी हिंदू त्योहारों रामनवमी और विजयादशमी (दशहरा) को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सेंट्रल नोएडा के पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने बीती रात थाना सेक्टर-142 क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया।

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी की अगुवाई में पुलिस टीम ने इलाके के प्रमुख मंदिरों, बाजारों व व्यस्त सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध वाहन अथवा व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल रोककर उनकी तलाशी व सत्यापन किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि पीसीआर एवं पीआरवी वाहन लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहें तथा गश्त के दौरान नागरिकों से संवाद भी स्थापित करें, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हो। संवेदनशील इलाकों में पुलिस उपस्थिति को और अधिक सघन रखने के भी निर्देश दिए गए।

डीसीपी ने कहा कि त्यौहारों के दौरान नागरिक बिना किसी भय के अपने धार्मिक कार्यक्रम पूरे उत्साह और सौहार्द के साथ मना सकें, यह पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए बीट प्रभारियों को पहले से ही क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों एवं मंदिर समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।

त्यौहारों से पहले की गई इस मुस्तैदी से पुलिस ये साफ करना चाहती है कि गौतमबुद्धनगर पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।

 

temple securityRam NavamiCrowd ManagementDussehraNoida PoliceUttar Pradesh Policefestival securitypublic safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...