Noida Police Encounter News: सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल, दूसरा गिरफ्तार

नोएडा,: नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में गुरुवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और 25 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। दोनों पर मंदिर के दानपात्र से चोरी सहित कई अन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप है। यह जानकारी नोएडा के एडीसीपी सुमित शुक्ला ने दी।

पुलिस के अनुसार, घायल बदमाश का नाम कन्हैया (पिता बदवी पासवान) है, जो मूल रूप से बिहार का निवासी है और वर्तमान में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहता है। उसके साथी रोहित का निवास उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। कन्हैया ने हाल ही में थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के एक मंदिर में दानपात्र से चोरी की थी। इस चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और चोरी का पैसा पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि कन्हैया ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी एक मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा, दोनों बदमाशों ने मिलकर एक दुकान में भी चोरी की थी, जिसका पैसा भी उनके पास से बरामद हुआ।

मुठभेड़ के दौरान घायल कन्हैया को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ जारी है, ताकि उनके अन्य अपराधों और संभावित साथियों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश शातिर अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इस मुठभेड़ से क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस की सक्रियता और सतर्कता का पता चलता है।

वहीं, पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराध को रोका जा सके। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।