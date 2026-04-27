भारत समाचार

Noida Police Action : नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर शराब नष्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 11:17 AM
नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर शराब नष्ट

नोएडा: नोएडा में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया। थाना सेक्टर-142 पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की, जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 64 मामलों से जुड़ी अवैध शराब को पूरी प्रक्रिया के साथ नष्ट किया गया।

जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान कुल लगभग 3371 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, 323 लीटर अवैध बीयर और 406 लीटर अवैध देशी शराब को नष्ट किया गया। यह सभी शराब पिछले वर्षों 2022 से 2024 के बीच दर्ज विभिन्न मामलों में जब्त की गई थी। लंबे समय से यह माल थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब कोर्ट के निर्देशानुसार नष्ट कर दिया गया।

इस अभियान को पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे माल निरस्तीकरण अभियान के तहत अंजाम दिया गया। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा और अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल नोएडा तृतीय, थाना सेक्टर-142 के प्रभारी निरीक्षक और आबकारी निरीक्षक गौतमबुद्धनगर की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया। अवैध शराब को नष्ट करने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खोदा गया, जिसमें शराब की बोतलों को तोड़कर मिट्टी में दबा दिया गया।

इस दौरान सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया, ताकि पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्ती लगातार जारी रहेगी। इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, बल्कि अवैध शराब के सेवन से होने वाले संभावित हादसों और जनहानि को भी रोकना है।

नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...