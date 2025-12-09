Noida Cyber Fraud Case : फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ऑनलाइन गेमिंग-बेटिंग ऐप ठगी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

नोएडा: नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम शाखा और थाना फेस-1 की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप के नाम पर बड़े पैमाने पर हो रही साइबर ठगी का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर लोगों को तेजी से पैसा कमाने का झांसा देता था और फिर उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी करता था।

पकड़े गए दोनों आरोपी सचिन गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी नोएडा सेक्टर-2 स्थित बी-ब्लॉक की एक इमारत के टॉप फ्लोर से संचालित हो रहे कॉल सेंटर से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जीवाड़े में इस्तेमाल 7 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने अपना कॉल सेंटर पूरी तरह अवैध तरीके से संचालित कर रखा था। इनके पास न तो किसी प्रकार का लाइसेंस था और न ही गेमिंग/बैटिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई वैध दस्तावेज। दोनों आरोपी फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लेकर फोन कॉल्स करते थे और आम नागरिकों को अपने जाल में फांसते थे।

भारत में ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग एप्स प्रतिबंधित हैं, लेकिन इसके बावजूद यह गिरोह विभिन्न वेबसाइटों पर विज्ञापन डालकर लोगों को ऐसे लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करता था। इसके बाद वे कॉल कर लोगों को 'गेमिंग/बैटिंग से बड़ी कमाई' का लालच देते थे। गिरोह पीड़ितों को गेमिंग एप का नकली लिंक भेजकर उस पर आईडी और पासवर्ड बनाने के नाम पर पैसे लेता था। शुरुआत में छोटी रकम जीताकर विश्वास जमाया जाता और फिर धीरे-धीरे बड़ी रकम हड़प ली जाती। ठगी की रकम अलग-अलग मनी म्यूल खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी, ताकि पुलिस तक इनका सीधा सुराग न पहुंचे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन गोस्वामी, उम्र 33 वर्ष, एमबीए (फाइनेंस), मूल निवासी मुजफ्फरनगर और कुणाल गोस्वामी, उम्र 22 वर्ष, बीबीए, मूल निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है। दोनों फिलहाल दिल्ली में रह रहे थे और लंबे समय से इस साइबर धोखाधड़ी में सक्रिय थे। इनके खिलाफ थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर में आईटी एक्ट और दूरसंचार अधिनियम 2023 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन कमाई के झांसे से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऐप की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

--आईएएनएस