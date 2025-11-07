भारत समाचार

Noida Police Arrest : नोएडा में तीन शातिर चोर गिरफ्तार, आभूषण-कार, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट बरामद

नोएडा पुलिस ने तीन चोरों को पकड़ा, बरामद हुए आभूषण, हथियार और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार।
Nov 08, 2025, 06:05 AM
नोएडा में तीन शातिर चोर गिरफ्तार, आभूषण-कार, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट बरामद

नोएडा: कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर की थाना सेक्टर-24 पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस टीम ने मदर डेयरी चौराहा, सेक्टर-11 के पास छापेमारी कर इन तीनों आरोपियों को दबोचा। इनके कब्जे से चोरी किए गए कीमती आभूषण, विभिन्न कंपनियों की घड़ियां, नकदी, फर्जी नंबर प्लेट, आई-10 कार, अवैध असलहे और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम गोपाल, पप्पू उर्फ रामजी लाल और मुकेश उर्फ टीटू हैं। तीनों आरोपी मूलरूप से दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से चोरी की वारदातों में सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, गोपाल की उम्र करीब 39 वर्ष, पप्पू की 55 वर्ष और मुकेश की 46 वर्ष है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से बरामदगी में कई आभूषण, जिनमें मांग टीका, नोजपिन, कंगन, गले की चेन, बाली, टॉप्स आदि शामिल हैं, जब्त किए गए। इसके अलावा तीन कलाई घड़ियां, दो फर्जी नंबर प्लेट, सफेद रंग की आई-10 कार, लोहे का कटर, सब्बल, 11,400 रुपए नकद और दो चाकू भी मिले हैं।

पुलिस का मानना है कि आरोपी अलग-अलग इलाकों में घरों और दुकानों को निशाना बनाकर चोरी करते थे। चोरी के बाद वे कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आवाजाही करते थे, ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें। तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। उनमें बीएनएस की धारा 305(ए), 331(3), 317(5), 345(3) और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाइयां शामिल हैं।

सभी मामले थाना सेक्टर-24, नोएडा में दर्ज हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि आरोपी लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी यह जांच की जा रही है कि बरामद आभूषण किन घटनाओं से जुड़े हैं और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

