Criminal Investigation : नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

नोएडा: नोएडा के सेक्टर-142 थाने की पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ-साथ अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यह कार्रवाई लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को टीम ने सेक्टर-140 क्षेत्र में सघन चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिनकी पहचान विशाल तिवारी और फरीद के रूप में हुई।

तलाशी लेने पर उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके अलावा, आरोपी विशाल तिवारी के पास से एक अवैध तमंचा और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जबकि उसके साथी फरीद के पास से एक अवैध चाकू मिला।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विशाल तिवारी का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरी और अन्य मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, फरीद का नाम भी दिल्ली के जाफराबाद थाना में दर्ज एक मामले में सामने आ चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह रेकी कर सुनसान स्थानों से दोपहिया वाहनों को चोरी करता था और बाद में उन्हें बेच देता था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य साथियों और चोरी की घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

इसी के साथ पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

--आईएएनएस