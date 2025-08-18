Noida Music Fraud Case: बॉलीवुड के नामी म्यूजिक कंपोजर के नाम पर फ्रॉड, दर्जनों युवा कलाकार बने शिकार

नोएडा: मनोरंजन जगत में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं को अक्सर ठगों का शिकार होना पड़ता है। ऐसे ही एक बड़े धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें स्वतंत्र गायक और गीतकार हिमांशु शर्मा समेत दर्जनों कलाकार फर्जीवाड़े का शिकार बने हैं।

हिमांशु शर्मा ने बताया कि 1 जून को उन्हें इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने मैसेज किया, जिसने खुद को बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर चंदन सक्सेना बताया। चंदन सक्सेना का नाम बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ा होने के कारण हिमांशु को भरोसा हो गया कि यह उनके करियर का सुनहरा मौका हो सकता है।

बातचीत के दौरान उस शख्स ने खुद को बेहद प्रोफेशनल तरीके से पेश किया और हिमांशु को एक कथित फिल्म प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक भेजकर वोकल रिकॉर्ड कर भेजने को कहा। यहीं से धोखाधड़ी की असली कहानी शुरू हुई।

हिमांशु से पहले 'आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन' के नाम पर 11,450 रुपए की मांग की गई और भुगतान करने पर उन्हें एक फर्जी इनवॉइस भेजा गया। इसके बाद 'एनओसी' और 'आरसीएफ' जैसी बनावटी प्रक्रियाओं के नाम पर उनसे 10,600 और 10,000 रुपए और वसूले गए।

यही नहीं, आईएमबीडी और इंडियन बॉक्स ऑफिस पेज पर उनका नाम डालने का झांसा देकर भी पैसे ऐंठे गए। कुछ समय तक सबकुछ सही लगने के बाद हिमांशु को सोशल मीडिया पर 'चंदन सक्सेना फ्रॉड है' जैसी पोस्ट्स मिलीं, जिसके बाद उन्हें असलियत का एहसास हुआ।

अब तक हिमांशु करीब 32,000 रुपए गंवा चुके हैं। उनका कहना है कि पैसों से ज्यादा उनके सपनों और भावनाओं को ठेस पहुंची है। जांच में सामने आया कि यह शख्स कई सालों से नए कलाकारों को इसी तरह ठग रहा है। हिमांशु के अनुसार, अब तक 30-35 से ज्यादा पीड़ित उनसे संपर्क कर चुके हैं। सभी के साथ एक जैसा पैटर्न अपनाया गया। हिमांशु और अन्य पीड़ितों ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

कंप्लेंट के अनुसार, जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उनमें से एक अकाउंट धारक वलेंदु शुक्ला, हाउस नंबर 45, चाइगनपुर, अमरपाली मॉल के पास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साइबर पुलिस के अलावा अन्य टीमें भी छानबीन में जुटी हैं।