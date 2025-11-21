Noida Maid Theft Case : घरेलू सहायिका बनकर ज्वेलरी चोरी करने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, 85 लाख के आभूषण बरामद

नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-24 और थाना सेक्टर-49 पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घरेलू सहायिका बनकर घरों में कीमती ज्वैलरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने इस मामले में दो महिला अभियुक्ताओं मामूनी जना उर्फ मोनी पत्नी निर्मल यादव और आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव पत्नी कमल यादव को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं के कब्जे से लगभग 85 लाख रुपये की ज्वैलरी/डायमंड और करीब 2 लाख 89 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं पिछले पांच वर्षों से नोएडा में रहकर घरेलू सहायिका के रूप में काम मांगने के बहाने घर-घर जाती थीं। जहां भी काम मिलता, वे मौके का फायदा उठाकर अलमारी या आभूषणों को चोरी कर लेती थीं। चोरी के बाद दोबारा उस घर में काम पर नहीं लौटती थीं और गहनों को गलवाकर या राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देती थीं।

पुलिस ने बताया कि चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से संदिग्ध महिलाओं की पहचान हुई। जानकारी मिलने पर टीमें पश्चिम बंगाल रवाना हुईं और 19 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपितों को पूर्वी मेदनीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से तीन दिन का ट्रांज़िट रिमांड मंजूर कराया गया। अब दोनों को नोएडा अदालत में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ में पहली अभियुक्ता मामूनी से पता चला है कि उसने सेक्टर-12 पी-ब्लॉक के घर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए और उनमें से कुछ को बेचकर तीन लाख रुपये प्राप्त किए थे। दूसरी अभियुक्ता आशा से पता चला कि उसने सेक्टर-49 के घर में काम के दौरान अलमारी से सोने के आभूषण और नकदी चोरी की थी और दिवाली के बाद सारा सामान लेकर पति के साथ पश्चिम बंगाल लौट गई थी। वहां गहनों को गलवाकर और कुछ को बेचकर लगभग 1 लाख 34 हजार रुपये प्राप्त किए।

बरामदगी में दोनों थानों को मिलाकर भारी मात्रा में सोने-चांदी के चैन, नैकलेस, इयर रिंग, कड़े, ब्रेसलेट, सोने के छोटे-बड़े टुकड़े, डायमंड ज्वैलरी और नकदी मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 85 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामले दर्ज हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। पुलिस घरेलू सहायिका के नाम पर अपराध करने वाले ऐसे गिरोहों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है तथा लोगों से अपील की है कि घरेलू सहायिका रखते समय सत्यापन अवश्य कराएं।

--आईएएनएस