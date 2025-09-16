भारत समाचार

Noida Fire Incident : होजरी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आठ दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

नोएडा होजरी कॉम्प्लेक्स में आग, प्रोसोर्स कंपनी का स्टोर जलकर राख
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 09:39 AM
नोएडा : होजरी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आठ दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

नोएडा: नोएडा के सेक्टर-फेज 2 स्थित होजरी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया।

आग प्रोसोर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में लगी, जहां बड़ी मात्रा में मोमबत्तियों और अगरबत्तियों का स्टॉक रखा हुआ था। कंपनी का स्टोर रूम धुएं से भर गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जैसे ही आग की लपटें उठीं, आसपास अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया।

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। सूचना पाते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आठ दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत के निचले हिस्से में लगी थी और समय रहते उसे नियंत्रित कर लिया गया, जिससे वह बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक नहीं फैल पाई। यदि आग कुछ देर तक बेकाबू रहती तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था।

घटनास्थल पर पहुंचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और राहत की बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फायर विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया।

हालांकि, कंपनी के स्टोर रूम में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आग लगने की सही वजह की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट ही कारण माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में रखी हुई थी, जिसके कारण आग तेजी से भड़क गई। वहीं, पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और सुरक्षा घेरा बना दिया, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

 

Industrial Accidentshort circuitUttar Pradesh newsFire DepartmentHosiery ComplexProsource CompanyNoida Fire

Related posts

Loading...

More from author

Loading...