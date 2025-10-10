भारत समाचार

Noida Food Safety : दीपावली से पहले खाद्य विभाग एक्शन में, 8 नमूने लिए गए, 180 किलोग्राम से अधिक मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट

दीपावली से पहले नोएडा में मिलावटी मिठाइयों पर बड़ी कार्रवाई
Oct 10, 2025, 07:27 AM
गौतमबुद्धनगर: आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए जनपद गौतमबुद्धनगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर विभाग ने मिठाई एवं डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 8 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु संग्रहित किए हैं, वहीं लगभग 180 किलोग्राम से अधिक मिलावटी/प्रदूषित खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कराई गई। सहायक आयुक्त (खाद्य द्वितीय) सर्वेश मिश्रा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर मिलावटखोरी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस.के. पांडेय, ओ.पी. सिंह और विशाल गुप्ता की टीम ने ग्राम मामूरा सेक्टर-66 स्थित बीकानेर स्वीट्स से मिल्क केक का एक नमूना तथा ग्रेट एवरग्रीन स्वीट्स से छेना स्वीट्स का एक नमूना लिया। इसी दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी मालती की टीम ने लडपुरा (सिकंदराबाद रोड) स्थित माधव स्वीट्स से खोया का एक नमूना एकत्र किया और वहां पाया गया लगभग 16 किलोग्राम प्रदूषित खोया तत्काल नष्ट कराया गया।

वहीं, सय्यद इबादुल्लाह और अमर बहादुर सरोज की टीम ने पनवारी स्थित मेघम स्वीट्स से बर्फी का, घोड़ी बछेड़ा स्थित पालम स्वीट्स से कलाकंद का नमूना लिया। इसके अलावा राम प्रीत नामक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से सप्लाई के लिए ले जाए जा रहे 75 किलोग्राम रसगुल्ले की जांच की गई, जिसमें से नमूना लेकर शेष को प्रथम दृष्टया मिलावटी पाए जाने पर नष्ट कराया गया।

वहीं, एक अन्य टीम जिसमें मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल एवं रविंद्र नाथ वर्मा शामिल थे, ने फेज-2 सब्जी मंडी स्थित चौधरी डेयरी से पनीर का एक नमूना तथा जे.के. पनीर भंडार से पनीर का एक नमूना लिया। इस दौरान लगभग 92 किलोग्राम पनीर को संदिग्ध व प्रदूषित पाए जाने पर नष्ट कर दिया गया।

सहायक आयुक्त ने बताया कि सभी 8 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी दिनों में भी इसी तरह के निरंतर निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे, ताकि दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान जनपदवासी शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों का सेवन कर सकें।

 

 

