Noida Fire Safety : दीपावली पर गौतमबुद्धनगर में अग्निशमन विभाग अलर्ट, 12 फायर स्टेशन और 247 कर्मी तैनात

नोएडा: दीपावली के पावन पर्व पर जनपद गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग युद्धस्तर पर तैयारियों में जुट गया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे के निर्देशन में जिलेभर में व्यापक तैनाती और संसाधनों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

जिले में कुल 12 फायर स्टेशन संचालित हैं, जिनमें फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, सेक्टर-58, एक्सप्रेसवे, सूरजपुर (ग्रेटर नोएडा), नॉलेज पार्क, ईकोटेक प्रथम, ईकोटेक तृतीय, जेवर, दादरी और गौर सिटी शामिल हैं।

वर्तमान में 247 अग्निशमनकर्मी विभिन्न पाली में तैनात रहेंगे। फायर विभाग द्वारा जारी किए गए प्लान के मुताबिक उपकरण और वाहन तैयार हैं। अग्निशमन विभाग ने सभी उपकरणों की कार्यक्षमता की जांच पूरी कर ली है। वाहन में फोम टेंडर: 1, वाटर बाउजर: 5, बड़ा वाटर टेंडर: 1 और छोटा वाटर टेंडर: 2 उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सभी प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर स्टैंडबाय फायर टेंडर व बाइक यूनिट्स तैनात की गई हैं।

फायर विभाग ने कई जगहों पर विशेष पिकेट ड्यूटी लगाई है, जिनमें अट्टा मार्केट, टॉयट मॉल सेक्टर-62, ग्राम नवादा, ममूना, सरफाबाद, तुगलपुर और एच्छर जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फायर बाइक और एक्सटिंग्यूशर यूनिट्स तैनात की गई हैं।

आतिशबाजी स्थलों पर भी 1-1 फायर टेंडर लगाया गया है। फायर विभाग ने बताया है कि बीते 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में 1,123 आग की घटनाएं और 150 रेस्क्यू किए गए थे। वर्ष 2022 में 1,514 घटनाएं और 278 रेस्क्यू किए गए थे। वर्ष 2021 में 1,368 घटनाएं और 264 रेस्क्यू किए गए थे।

इन आंकड़ों के आधार पर दीपावली के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। फायर विभाग की तरफ से जनता से अपील की गई है कि ‘सुरक्षित दीपावली, खुशहाल दीपावली’ मनाएं। पटाखे खुले स्थानों पर ही जलाएं, बच्चों को निगरानी में रखें, बिजली की सजावट में ओवरलोडिंग न करें, पानी की बाल्टी या अग्निशामक यंत्र साथ रखें और किसी