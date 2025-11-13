Noida Bones Case : नोएडा के नाले में मिले संदिग्ध अवशेष, पुलिस जांच में जुटी

भारत समाचार

Nov 13, 2025, 05:33 PM
नोएडा: नोएडा में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक नाले से गुरुवार को कपड़े में लिपटी हुई संदिग्ध हड्डियां बरामद हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की भारी टीम पहुंच गई और इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बरामद हड्डियां किसी इंसान की हैं या किसी जानवर की। मामले की जानकारी डायल 112 पर पुलिस को प्राप्त हुई थी।

सूचना के अनुसार, स्थानीय लोगों ने नाले में कपड़े में लिपटा कुछ संदिग्ध सामान देखा, जिसकी गंध आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना सेक्टर–24 की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कपड़ा खोलने पर उसमें हड्डियां पाई गईं। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और हड्डियों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ये हड्डियां मानव की हैं या पशु की। फिलहाल, हड्डियों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किसी महिला या पुरुष की हैं। घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही नोएडा के दूसरे इलाके में सिर कटी लाश मिलने की घटना ने शहर को हिला दिया था और अब नाले में हड्डियां मिलने से लोगों के मन में भय व्याप्त है।

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही आसपास के थानों से भी हाल ही में दर्ज किसी लापता व्यक्ति की जानकारी मांगी गई है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल, हड्डियों को सुरक्षित रखकर लैब भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

