भारत समाचार

Noida Cyber Crime : शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.26 करोड़ की साइबर ठगी, तीन गिरफ्तार

नोएडा में शेयर मार्केट ठगी करने वाले तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 08, 2025, 04:09 PM
नोएडा: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.26 करोड़ की साइबर ठगी, तीन गिरफ्तार

नोएडा: नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर 3 करोड़ 26 लाख रुपये की ठगी करने वाले तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लखनऊ निवासी सन्नी कुमार और दुर्गेश कुमार तथा उन्नाव निवासी विकास कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें लखनऊ और उन्नाव से दबोचा।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-27 नोएडा निवासी पीड़ित ने 12 जून 2025 को थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि रेट फाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी बनकर कुछ लोगों ने उन्हें शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर भारी मुनाफा दिलाने का लालच दिया। भरोसा दिलाकर इन लोगों ने पीड़ित से 3,26,00,000 विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की और संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी सन्नी कुमार ने अपने बैंक खाते में 23 लाख रुपये प्राप्त किए थे, जिन्हें उसने अपने साथी विकास निवासी दिल्ली को सौंप दिया। विकास ने उसमें से एक लाख रुपये वापस सन्नी को दिए, जिसे सन्नी ने अपने अन्य साथियों दुर्गेश और विकास कुमार (उन्नाव) के साथ आपस में बांट लिया।

इन सभी आरोपियों ने ठगी की रकम का दुरुपयोग किया और अनुचित लाभ उठाया। पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में पहले ही 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से अपील की। पुलिस ने जनता को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि किसी भी ऑनलाइन निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले कंपनी की विश्वसनीयता अवश्य जांच लें और किसी अज्ञात व्यक्ति को अपना आधार, पैन या बैंक विवरण साझा न करें। किसी भी साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें।

 

 

Digital Safety AwarenessShare Market ScamInvestment FraudCyber Criminals Arrestedpolice actiononline fraudNoida Cyber Crime

Related posts

Loading...

More from author

Loading...